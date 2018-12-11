إسرائيل تقترب من إعلان الحرب على حزب الله.. عملية درع الشمال وصلت لمرحلة خطيرة وحساسة.. المخابرات العسكرية تحذر من انفجار الأوضاع.. ونتنياهو يزور الحدود اللبنانية قبل التصعيد المحتمل

"هآرتس": درع الشمال وصلت لمرحلة خطيرة وحساسة

نتنياهو يزور الحدود الشمالية لتقييم العملية ضد أنفاق حزب الله

الجيش ينشر تسجيلات صوتية لعناصر حزب الله داخل أنفاق إسرائيل

المخابرات العسكرية تحذر من انفجار الأوضاع على حدود لبنان قريبًا

التليفزيون الإسرائيلى: وفد إسرائيل لموسكو مؤشر على تصعيد محتمل

"والاه": الجيش الإسرائيلى يستعد لدرع الشمال منذ سنوات بشكل سرى

المخابرات العسكرية تحذر من انفجار الأوضاع على حدود لبنان قريبًا

التليفزيون الإسرائيلى: وفد إسرائيل لموسكو مؤشر على تصعيد محتمل

"هآرتس": درع الشمال وصلت لمرحلة خطيرة وحساسة

"والاه": الجيش الإسرائيلى يستعد لدرع الشمال منذ سنوات بشكل سرى

نتنياهو يزور الحدود الشمالية لتقييم العملية ضد أنفاق حزب الله

نشر تسجيلات صوتية لعناصر حزب الله داخل أنفاق إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن آخر تطورات عملية درع الشمال التى يشنها الجيش الإسرائيلى على أنفاق حزب الله على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، حيث وصلت درع الشمال لمرحلة خطيرة وحساسة، وزار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحدود الشمالية لتقييم العملية ضد أنفاق حزب الله ونشر الجيش تسجيلات صوتية لعناصر حزب الله داخل أنفاق إسرائيل.وحذرت المخابرات العسكرية من انفجار الأوضاع على حدود لبنان قريبًا، وقال التليفزيون الإسرائيلى إن وفد إسرائيل لموسكو مؤشر على تصعيد محتمل، وكشف موقع "والاه" أن الجيش الإسرائيلى يستعد لدرع الشمال منذ سنوات بشكل سرى.قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال تامير هيمان إن الأوضاع على الحدود الشمالية على حافة الانفجار واحتمالية ذلك مرتفعة.وأضاف هيمان، خلال تقديمه إحاطة أمنية إلى لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست: "احتمال الحرب في الجنوب أو في الشمال منخفض، ومع ذلك، فإن احتمال تفجرها في ارتفاع متذبذب على الحدود الشمالية"، مشيرًا إلى أن حزب الله لا يمتلك قدرة صناعية على تحويل وتصنيع صواريخ دقيقة.ورأى المحلل العسكري لـ "القناة الثانية سابقا"، روني دانييل، أن إرسال وفد من الجيش الإسرائيلي برئاسة قائد شعبة العمليات، أهارون حليفا، إلى موسكو من أجل لقاء نظرائهم الروس، هو مؤشر لتصعيد محتمل.وقال دانييل إن "لإسرائيل مصلحة كبيرة في تجنيد روسيا إلى جانبها، والسؤال: هو ما هو هدف هذا الوفد؟ الإجابة الأولى هي أن الحديث يدور عن إطلاع الروس وحسب (على سير العملية) والإجابة الثانية هي أن الحديث يدور عن الإعداد لشيء ما أكبر يمكن أن يتطور في منطقة الحدود".واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن عملية درع الشمال دخلت مرحلة أصبحت فيها قابلة للاشتعال، وأن "هذه العملية التي وُصفت في البداية باستخفاف معين كعملية هندسية دفاعية وأهميتها ضئيلة، وصلت الآن إلى مرحلة حساسة أكثر".واعتبر أنه "يلاحظ أن حكومة لبنان بدأت تبلور سياسة رد فعل للخطوة الإسرائيلية وفي الأماكن التي تحفر فيها قوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود، تجري مقابلهم الآن دوريات للجيش اللبناني ويتصاعد التوتر خصوصا، ومعه احتمال حدوث خطأ يتطور إلى اشتباك، في الأماكن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي داخل الجيوب وهذه مناطق تقع شمالي الجدار الحدودي، لكن إسرائيل تدعي سيادتها عليها بموجب قرار الأمم المتحدة".ولفت هرئيل إلى عدة اشتباكات دارت بين قوات إسرائيلية ولبنانية على خلفية عمليات نفذتها إسرائيل في هذه "الجيوب" في الماضي، بينها اشتباك وقع في العام 2007، "عندما أصرت إسرائيل على بدء فرض وقائع في أحد الجيوب" واشتباك آخر وقع في العام 2010، وقُتل فيه ضابط إسرائيل برتبة مقدم بنيران جنود لبنانيين، وأن هذه العملية التي وُصفت في البداية باستخفاف معين كعملية هندسية دفاعية وأهميتها ضئيلة، وصلت الآن إلى مرحلة حساسة أكثر".وبحسب المحلل العسكري في موقع "والاه" العبري، أمير بوحبوط، فإن قيادة الجبهة الشمالية "استعدت بإجراء قتالي" منذ أكثر من لعملية "درع شمالي" وجرت هذه الاستعدادات بشكل سري للغاية، وشملت سلسلة تجارب هندسية في تربة صخرية.وأضاف بوحبوط أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، طلب الانتقال من المرحلة السرية إلى العلنية في الصيف الماضي، لكن قائد "تشكيلة الجليل" في الجيش، رافي ميلو، طلب مهلة لشهور أخرى من أجل تطوير الخبرة للكشف عن أنفاق.وقالت القناة 14 العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير الجيش بنيامين نتنياهو سيزور اليوم مقر القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.وذكرت القناة أن رئيس أركان الجيش جادي إيزنكوت سيرافق نتنياهو خلال الزيارة التي سيجرى خلالها تقييمًا للوضع هناك ومناقشة عملية درع الشمال ضد أنفاق حزب الله في الشمال ولفتت القناة إلى أن نتنياهو سيجتمع بعد الزيارة مع رؤساء بلديات المناطق الشمالية.نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلا ادعى أنه يحتوي على أصوات أعمال حفر قام بها حزب الله، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها في السنوات الأخيرة بداعي البحث عن أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان.واعتبر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، أن نشر الشريط الصوتي يأتي "على خلفية الحملة الإعلامية والحرب النفسية لحزب الله في الأيام الأخيرة ضد الجيش الإسرائيلي عن طريق التصوير عن كثب للنشاط العسكري الإسرائيلي".وبحسب التقرير الذي نشره الموقع، فإن ما أسمته "المختبر الشمالي للكشف عن الأنفاق" عمل سرا حتى ما قبل نحو أسبوع، وبعد أن توقف حزب الله عن الحفر، مع بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها درع الشمال، فإن المهندسين والفيزيائيين في المختبر الموجود في كتيبة "أوجدات هجليل" يواصلون تحليل المعطيات التي تم اكتشافها.