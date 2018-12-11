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تعليم

الخشت: نسعى للاستفادة من الثقافة البريطانية في احترام الخصوصية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
ياسمين سامي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة مهتمة جدا بتغيير أي ثقافات خاطئة لدى المجتمع، مشيدا بدور وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة في محاربة التحرش.

وأضاف الخشت على هامش حفل ختام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة أن وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة حققت نجاحا ملحوظا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة الأمم المتحدة 

وتابع الخشت أن حملة 16 يوما ليست لمكافحة العنف فقط ولكن لمكافحة اختراق الخصوصية ، مؤكدًا أن هذا ما يدعو اليه مشروع تطوير العقل المصري والذى يهدف الي تغيير ثقافة الخصوصية واحترام خصوصية الآخر قائلا "الحضارة سلوك وليست تاريخا فقط".

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