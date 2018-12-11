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برلمان

وكيل زراعة البرلمان: استثناء ثلاث مدارس بالسنبلاوين من شرط مسافة المقابر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن موافقة وزارة الصحة، على استثناء شرط المسافة بين المدارس والمقابر، لثلاث مدارس بثلاث قرى بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نظرا للحاجة الماسة لانشاء تلك المدارس.

وقال الحصرى فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، ان استثناء وزارة الصحة جاء لصالح لإنشاء مدرسة بعزبة علي اسماعيل (الطبايخة) التابعة لقرية بشمس بمركز السنبلاوين، على الأرض المتبرع بها منذ اكثر من خمس سنوات.

واضاف، ايضا شمل الاستثناء، انشاء مدرسة بقرية الشعالة، على الارض المتبرع لبناء مدرسة بها، وكذلك انشاء مدرسة بقرية الحصاينة، على الارض المتبرع بها، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات لبناء هذه المدارس.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان تلك الخطوة، هامة جدا، لسد العجز الكبير فى المدارس، حيث تساعد فى استيعاب الكثافة الطلابية بالمدارس الحالية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الدولة نحو تطوير منظومة التعليم.
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