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محافظات

محافظ الدقهلية يقرر إغلاق مغسلة غير مرخصة بميت حديد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:49 م
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إغلاق مغسلة سيارات غير مرخصة بقرية ميت حديد بمركز منية النصر.

وقال شاروبيم إن القرار يأتي استجابة لتضرر أحد المواطنين، حيث إنها تشكل خطرا على صحتهم ومخالفة للاشتراطات البيئية والصحية وتدار بدون ترخيص خلال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين الذي عقد اليوم.

وكلف محافظ الدقهلية أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منية النصر بإنهاء الإجراءات اللازمة، لإغلاق المغسلة ومصادرة المعدات الخاصة بها فورا وطلب شاروبيم تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها يومين.
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