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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:55 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري
كتب محمد الغزاوى
تواصلت الجولات الميدانية لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بجميع مواقع العمل القائمة بأحياء المحافظة، حيث تفقد المحافظ بعد ظهر اليوم الثلاثاء منطقة ميدان السكة الحديد الكائنة بحى الشرق، وتابع الأعمال الانشائية الاخيرة للمبنى الإداري الرئيسي لمنظومة التأمين الصحى الجديدة التى ستنطلق خدماتها لجموع اهالى بورسعيد خلال العام المقبل.

وتعرف اللواء عادل الغضبان من مهندسي المشروع على تطورات أعمال التشطيب الجارية بالمبنى ومعدلات الإنجاز ومواعيد التسليم النهائي.

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير حديقة الفرما الكائنة بالميدان والمدرجة على قائمة حدائق بلا اسوار الرائدة على مستوى الجمهورية وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى إنجاز الأعمال المطلوبة بالحديقة للاحتفال بافتتاحها قريبا، وذلك بالتزامن مع إعادة افتتاح محطة قطار بورسعيد الملاصقة لها.

رافق اللواء عادل الغضبان فى جولته بميدان السكة الحديد رئيس حى الشرق سعيد شلبى وبعض قيادات مديرية الاسكان والمحافظة والحى.
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي
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