رئيس نادي الفيوم: مجدي طلبة سيبني لنا فريقا قادرا على المنافسة

قرر مجلس نادي الفيوم برئاسة علي مسعود، اختيار مجدي طلبة لاعب الأهلي السابق لتولي المهمة الفنية لفريق كرة القدم الأول، بعد استقالة بركات ابراهيم، بسبب النتائج السلبية وتراجع الأداء.





وقال "مسعود"، رئيس النادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، "تعاقدنا مع مجدي طلبة لمدة عام ونصف حتى يكون قادرًا على بناء فريق قوي يستطيع المنافسة والصعود للدوري الممتاز".





وأضاف "سنبذل كل جهدنا لمساعدة طلبة وتلبية كل احتياجاته وسيتم التعاقد مع لاعبين في فترة الشتاء حسب حاجته بعد أن يرى الفريق ويحدد مستوي لاعبيه".





جدير بالذكر أن فريق الفيوم يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد" برصيد 12 نقطة.