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اقتصاد

وزير الشباب والرياضة يزور جهاز تنمية المشروعات لمتابعة مراحل مسابقة مفتاح مشروعك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
محمد صبيح
استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمقر الجهاز بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وتناول اللقاء فتح المزيد من سبل التعاون بين الوزارة والجهاز لنشر ثقافة فكر العمل الحر بين الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفر للشباب فرص عمل مجدية ولائقة.

وناقش اللقاء المراحل التنفيذية لمسابقة “مفتاح مشروعك“والتي تقيمها وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم علي إقامة مشروعات مبتكرة في مختلف المجالات.

وأكد "جامع" أن اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الشباب والرياضة والجهاز، انتهت من المرحلة الأولى من مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي تم فيها الفرز المبدئي للطلبات واختيار الشباب الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة المعلن عنها والمؤهلين للدخول في المرحلة الثانية.

وتم اختيار 792 متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط ولديهم أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ من إجمالي 2306 متقدما.

وستتضمن المرحلة الثانية دورات تدريبية مجانية للمرشحين لتدريبهم علي كيفية إعداد خطة العمل للفكرة الخاصة بهم وتحويلها إلى مشروع ذو جدوى اقتصادية حتى يتسنى لهم بنهاية الدورة التدريبية عرض فكرة مشروعاتهم في شكل منظم وواضح ليتم المفاضلة واختيار أفضلها، إذ ستبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 11 وحتى 18 ديسمبر بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بمشاركة الفائزين النهائيين بالمسابقة والذى سيبلغ عددهم 81 شابا على مستوى الجمهورية بمبلغ 100 ألف جنيه إضافة إلى تقديم كافة الخدمات غير مالية والتدريبية الخاصة بهذه المشروعات حيث يقوم بتدريب الشباب الفائز علي كيفية إدارة المشروع وإعداد دراسة الجدوى وخطة التنفيذ والدراسات التسويقية واستخراج الموافقات والأوراق الرسمية للمشروع من خلال نظام الشباك الواحد بجميع فروع الجهاز، كما توفر وزارة الشباب والرياضة أماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب.

وأشارت "جامع" إلى أن الجهاز على استعداد لدراسة كافة مقترحات المشروعات المقدمة للمسابقة وتقديم التمويل اللازم وفقا للشروط المعمول بها بالجهاز.
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