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حوادث

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:45 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات في شبرا الخيمة والخانكة وتم التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخيرة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، وتبين للواء علاء فاروق، مدير المباحث، أنه تم القبض على كل من "محمد ف غ"، و"محمد ص م"، عاطل، و"محمد م ق"، و"محمود ع م" عاطل، و"عز ا ع" عاطل، و"خليل م خ" عاطل.

وبمواجهة المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة والمواد المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.

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