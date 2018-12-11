خفاجي: البحيرات الجبلية في سيناء تخدم التنمية البيئية المستدامة

قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم الموارد المائية والري، إنه تم إنشاء أكثر من 1070 منشأ من أعمال الحماية من السيول في مصر، خلال السنوات الأخيرة من سدود وبحيرات.



وأضاف خفاجي في تصريحات له، أن مشروعات وزارة الري في حماية السيول تخدم في مجالات أخرى، لافتا إلى أن سيناء بها أكثر من 200 بحيرة جبلية، تضفي على الطبيعة جمالا وتجذب السياحة الجبلية لسيناء، بما يدعم التنمية البيئية والسياحية المستدامة.



وأشار إلى أن وزراة الري تستفيد من التجارب السابقة في مواجهة السيول، لتقليل الضرر بأقصى طريقة ممكنة والاستفادة العظمى من المياه كمورد طبيعي، مؤكدا أن الوزارة تقوم بهذه المشروعات لتقليل الخسائر الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر عن المنشآت والأراضي الزراعية.

