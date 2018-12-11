غدا.. صبرى فواز ضيف الراديو بيضحك

يحل غدا الفنان صبري فواز ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على الراديو 9090.



ومن المقرر أن يدور اللقاء حول آخر أعماله الفنية، والدور الذي سيشارك فيه في موسم رمضان المقبل، كما يكشف "فواز" علاقته بالعديد من النجوم والمخرجين في الوسط الفني، والكثير من ذكرياته وبداياته الفنية.



البرنامج يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.