ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

غدا.. صبرى فواز ضيف الراديو بيضحك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
شيرى نبيل
يحل غدا الفنان صبري فواز ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على الراديو 9090.

ومن المقرر أن يدور اللقاء حول آخر أعماله الفنية، والدور الذي سيشارك فيه في موسم رمضان المقبل، كما يكشف "فواز" علاقته بالعديد من النجوم والمخرجين في الوسط الفني، والكثير من ذكرياته وبداياته الفنية.

البرنامج يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.
loading...

ترشيحاتنا

السترات الصفراء تصل للمدارس والجامعات الفرنسية.. فيديو

أوباما يتحدى ترامب ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

السيطرة على حريق شب فى منزل ببنها دون خسائر فى الأرواح

قناة الأهلى تزف بشرى لجمهوره

بعد رحيل محمود وحيد.. ظهير أيسر جديد فى مصر المقاصة

سيدة كفيفة تنبأت بأحداث 11 سبتمبر وتتوقع كوارث 2019

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو

ننشر جداول امتحانات جميع المراحل الدراسية بالجيزة.. صور

البطاطس تثير القلق فى البرلمان.. ونائب: سيصل سعرها لـ 25 جنيها.. وعبد العال يرد: متعملش بلبلة.. وبرلمانيون: الناس بيناموا من غير عشاء

المقاصة يتمسك ببقاء أنطوى ويرفض عرضى الزمالك وبيراميدز

التحقيق في اتهام محامية لـ 4 شباب باغتصابها خلف فندق بالهرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان
الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو
جمال بيومي: العلاقات المصرية الأوروبية تركز على 3 محاور هامة.. فيديو
الوزراء يبرز فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.. فيديو
الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟