فى دخلة الشتاء .. جددى خزانتك بهذه الصيحات.. فيديو

عند قدوم فصل الشتاء ترغب جميع الفتيات فى تجديد خزانتها لتواكب خطوط الموضة فيبحثن عن أجمل قطع الأزياء المتوافرة بالأسواق لتضيفها إليها.



تحتار بعض الفتيات عند تنسيق بعض قطع الملابس العصرية مع القطع الأخرى والإكسسوارات خاصة عندما تواجه التحدى الأصعب خلال الشتاء وهو كيفية الشعور بالدفء دون خسارة المظهر الأنيق.



عرضت زلفا صوفان عبر قناة "لوليا" أفضل القطع التي يمكن أن ترتديها في الشتاء لتكوني أنيقة وفي الوقت نفسه تشعرين بالدفء والراحة.

