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تعليم

الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور عادل الدرغامي القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم فعاليات الليلة المحمدية (في حب رسول الله) التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

نظم الحفل كلية دار علوم بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية والتي شارك خلالها عدد من المنشدين والشعراء بمدرج1 بالكلية.

وأكد الدكتور عادل الدرغامي على حرص كلية دار العلوم على تنظيم وإقامة الليلة المحمدية تعبيرًا عن المحبة الخالصة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها فرصة تهدف إلى اكتشاف وصقل مواهب الطلاب في الشعر والإنشاد، حيث تخلل الندوة تقديم مشاركات مختلفة من الطلاب تشمل إنشاد وشعر بالفصحى والعامية عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور
الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور
الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور
الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور
الليلة المحمدية في حب رسول الله بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.. صور
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