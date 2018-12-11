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المقاولون العرب تكشف أسباب تفوقها على تركيا في تنفيذ مشروع السد التنزاني

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:32 م
مشروع سد ستيجلر جورج
مشروع سد ستيجلر جورج في تنزانيا
تنزانيا خاص صدي البلد
قال المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع الشركات الإفريقية بالمقاولون العرب، إن الشركة دخلت في منافسة قوية مع شركات صينية ولبنانية وبرازيلية وتركية لتنفيذ مشروع سد ستيجلر جورج في تنزانيا، مضيفا: عطائنا المالي الأقل وسابق خبرتنا رجحت كفة الشركة للفوز بالمشروع.

وأوضح مبروك - في تصريحات صحفية علي هامش توقيع عقد إنشاء السد في تنزانيا - أن الشركة سبق واستقبلت وفدا تنزانيا في مصر وتفقد التجربة المصرية في المشروعات القومية وهو ما نال إعجابه فقرر الاستفادة من هذه التجرية بل ووضع المشروع تحت رعاية وإشراف الرئيس السيسي لسرعة تنفيذه.
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