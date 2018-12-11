توقيع الاتفاق التنفيذى لبرنامج الصرف الصحى فى ريف 5 محافظات

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية فى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية بقيمة 300 مليون دولار.



وقام بالتوقيع عن الجانب المصرى كل من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحي، واللواء مهندس شريف ابراهيم فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس محمد نجيب محمود حسن، والمهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والمهندس محى الدين أحمد، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة بحضور تشين هوان، مدير البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وتمثل هذه الشركات المحافظات المستهدفة لإقامة المشروع بها، ويأتى هذا الاتفاق استكمال للاتفاق مع البنك الدولى على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالى 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولى تمويل بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.



وأكدت الوزيرة، أن هذا الاتفاق فى إطار الإسراع في تفعيل وتنفيذ المشروع لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.



تابعت: البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، اضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الاسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي.