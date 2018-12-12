400 قطعة ملابس في المعرض الخيري بكلية التجارة ببني سويف.. صور

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المعرض الخيري السنوي التاسع للملابس بكلية التجارة، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية للطلاب غير القادرين "طلاب التكافل الاجتماعي".





وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يضم أكثر من 400 قطعة ملابس جديدة توزع على 200 طالب وطالبة، منها 120 قطعة للطلبة و80 قطعة للطالبات، بتكلفة إجمالية بلغت 42 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المعرض بالمجان تمامًا للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة.



