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تعليم

400 قطعة ملابس في المعرض الخيري بكلية التجارة ببني سويف.. صور

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المعرض الخيري السنوي التاسع للملابس بكلية التجارة، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية للطلاب غير القادرين "طلاب التكافل الاجتماعي".

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يضم أكثر من 400 قطعة ملابس جديدة توزع على 200 طالب وطالبة، منها 120 قطعة للطلبة و80 قطعة للطالبات، بتكلفة إجمالية بلغت 42 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المعرض بالمجان تمامًا للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة.

وأكد رئيس الجامعة أن المعرض الخيري يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في تشجيع التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب غير القادرين لمواجهة متطلبات الحياة وتخفيف العبء عن كاهل الأسر كما أعرب عن سعادته بمستوى المعرض.
400 قطعة ملابس في المعرض الخيري بكلية التجارة ببني سويف.. صور
400 قطعة ملابس في المعرض الخيري بكلية التجارة ببني سويف.. صور

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