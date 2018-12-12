حكم إفطار الحامل والمرضعة في رمضان

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "كنت حاملاً في شهر رمضان ولم أصم فيه وأنا الآن ارضع طفلتي وغير قادرة على التعويض، هل يجوز إخراج مبلغ من المال كفارة عن عدم صومي؟".





وقال "شلبي" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك، إنه يجوز عدم الصيام للمرأة الحامل التي ترضع، لا ذنب في ذلك ولن تقع في إثم.



