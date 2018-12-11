طالب من متحدي الإعاقة بجامعة دمنهور يفوز ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة

تمكن الطالب مروان نبيل السكري الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور من الفوز ببطولة الجمهورية لمتحدي الإعاقة في مسابقة تنس الطاولة، والحصول على المركز الأول للشباب تحت 23 سنة على مستوى الجمهورية .



وتمكن السكري من حصد المركز الأول رجال على مستوى الجمهورية ، وانضم لمنتخب مصر ، وهو أيضا مرشح للمشاركة في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.



ويشغل مروان السكري أمين اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الطب البيطرى الأمر الذي يعكس ما تغرسه الجامعة في نفوس أبنائها في كل المجالات سواء الاجتماعية.. أم الرياضيه أم الثقافية...



وأعرب الدكتور عبيد صالح عن سعادته وفخره بوجود هذه النماذج المشرفة فى الجامعة لأن الرياضة من أبرز الأنشطة التي يمارسها الشباب داخل الجامعة لدورها في صقل وإعداد شخصية الطالب الجامعي وتحرص الجامعات على وجود إدارة لهذا النشاط مهمتها تعزيز مفهوم الرياضة لدى الطالب بامداده بكافة التجهيزات من أدوات رياضية وصالات مغلقة من أجل تكوين فرق رياضية على مستوى عال من اللياقة البدنية قادرة على المشاركة في المحافل المحلية والدولية.



وأكد صالح على أن الجامعة تولى الطلاب ذوى الإعاقة اهتماما خاصا، كما نواصل رعايتهم وإصدار قرارات لدعمهم طوال فترة دراستهم بالكليات المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم تخصيص عام 2018 عام لذوي الإحتياجات والقدرات الخاصه.