النسيان يطوي ذكرى وفاة وميلاد أبرز الكتاب الساخرين.. أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس لم تشفع له أعماله.. تُصادف وفاته مولد نجيب محفوظ.. وميلاده مع عميد الأدب العربى يزيد النسيان

40 عاما كاملة قدم خلالها أحمد بهجت بابه الأشهر "صندوق الدنيا" فى الأهرام

كلمتين وبس شاهد على تميز أحمد بهجت فى نقد السلبيات بأسلوب ساخر

رغم متابعة الملايين لمسلسل الأطفال "قصص الحيوان" لكن لا يعرف أن أحمد بهجت هو صاحبه













فى مثل هذا اليوم الحادى عشر من ديسمبر من كل عام ينشغل المصريون عامة وأهل الأدب والثقافة خاصة فى الإحتفاء بذكرى ميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن لا يعرفه وهو صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 1988، ويأتى هذا الإنشغال كل عام على حساب إحياء ذكرى كاتب ساخر كبير ويعتبر من أعمدة الأدب والثقافة المصرية وهو الكاتب الراحل أحمد بهجت صاحب "صندوق الدنيا" الباب اليومى فى الأهرام الذى استمر لمدة 40 عاما كاملة، وأيضا هو صاحب برنامج كلمتين وبس الإذاعى الشهير الذى ارتبط به المصريون لسنوات عديدة وربما لم يعرف الكثيرون منهم من هو مؤلف هذا البرنامج الشهير.لم يتوقف الأمر عند تقاطع ذكرى وفاة أحمد بهجت مع ذكرى ميلاد نجيب محفوظ، إلا أن ذكرى ميلاد أحمد بهجت لم تسلم أيضا من التقاطع مع ذكرى ميلاد أديب أخر لا يقل فى المكانة وهو عميد الأدب العربى طه حسين الموافق 15 نوفمبر، لتزداد حالة التناسى والظلم الذى للكاتب الكبير أحمد بهجت، ولولا أن الموت والحياة بيد الله تعالى وحده لظننا أنها مقصودة حتى لا يتم الاحتفاء بذكرى ميلاده أو وفاته لقاطعها للأسف مع ذكرى ميلاد نجمين بازغين فى سماء الثقافة العربية وهما نجيب محفوظ وطه حسين، ويال هذا الحظ السيئ الذى يجمع ذكرى ميلاد ووفاة كاتب كبير مع نجوم آخرين فى الأدب لا يقلوا فى المكانة والأهمية، وكأن الكاتب ولد ومات ليكون مظلوما، إلا أننا فى صدى البلد سنستعرض من خلال هذا التقرير أبرز المحطات فى تاريخ الكاتب الكبير أحمد بهجت.اسمه بالكامل أحمد شفيق بهجت ولد فى القاهرة يوم 15 نوفمبر 1932م – رحل عن عالمنا فى 11 ديسمبر 2011، وهو أديب وصحفي ، اشتهر بباب "صندوق الدنيا" الذى ظل يقدمه بشكل يومى فى الاهرام طيلة 40 عاما وبرنامج "كلمتين وبس" الإذاعى الشهير الذى كان يعده الكاتب الراحل و يقدمه النجم فؤاد المهندس والذى كان ينتقد الأوضاع السلبية فى المجتمع بأسلوب ساخر تميز به أحمد بهجت فى كتاباته.التحق أحمد بهجت بالعمل الصحفى كصحفي بجريدة أخبار اليوم عام (1955)، ثم صحفيا بمجلة صباح الخير عام (1957)، وصحفيا بجريدة الأهرام عام (1958)، ثم تولى رئاسة مجلس الإدارة و التحرير لمجلة الإذاعة والتليفزيون عام (1976)، ثم نائب رئيس التحرير للشئون الفنية بجريدة الأهرام منذ عام 1982.للكاتب الراحل أعمال أدبية متعددة أثرى بها المكتبة المصرية والعربية والتى كانت تتميز بالطابع الدينى الممزوج بروح الصوفية ومن بينها، مذكرات زوج، مذكرات صائم، أنبياء الله، أحسن القصص، الطريق إلى الله، قميص يوسف، الله في العقيدة الإسلامية، بحار الحب عند الصوفية، قصص الحيوان في القرآن (رواية)، صائمون.. والله أعلم، حوار بين طفل ساذج وقط مثقف، تحتمس 400 بشرطة، ثانية واحدة من الحب، تأملات في عذوبة الكون، ناقة صالح، فيل أبرهة، حوت يونس، هدهد سليمان، الملك طالوت والنهر، تأملات مسافر، نبأ ابني آدم والغراب.ولمن لا يعرف أن أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة الدينية للأطفال وهو "قصص الحيوان فى القرآن" وهى فى الأصل رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، الذى ترجم للغات متعددة، كما حققت كتبه أرقامًا قياسية فى التوزيع وعدد الطبعات، ومنها "أنبياء الله"، الذى تمت طباعته ما يقرب من 40 طبعة.