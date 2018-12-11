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موجز البلد | محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا.. جنازة محمود القلعاوي بدون فنانين.. وفنان سوري يظهر عاريا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

والتي جاء من أبرزها، موقع "هو سكورد" يختار محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا.

وجاء أيضا تشييع جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي في ظل غياب الفنانين، وفنان سوري يتسبب بضجة بعد ظهوره عاريا على مسرح في مهرجان قرطاج المسرحي.

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موجز البلد | محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا.. جنازة محمود القلعاوي بدون فنانين.. وفنان سوري يظهر عاريا
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