موجز البلد | محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا.. جنازة محمود القلعاوي بدون فنانين.. وفنان سوري يظهر عاريا

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والتي جاء من أبرزها، موقع "هو سكورد" يختار محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا.



وجاء أيضا تشييع جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي في ظل غياب الفنانين، وفنان سوري يتسبب بضجة بعد ظهوره عاريا على مسرح في مهرجان قرطاج المسرحي.