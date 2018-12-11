حفل تنصيب اتحاد طلاب طب الأسنان بجامعة الفيوم.. صور

شهد الدكتور خالد عطا لله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل استقبال الطلاب الجدد وتنصيب اتحاد طلاب كلية طب الأسنان للعام الجامعي 2018 / 2019 بقاعة السيمنار بالكلية.



وأعرب الدكتور خالد عطالله عن سعادته بحضور حفل الاستقبال والترحيب بالطلاب الجدد، مؤكدا أن كلية طب الأسنان تعتبر من الكليات العملية التى أثبتت جدارتها وباتت تحرص على المشاركة الفعالة فى الأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لطلاب الكلية الجدد والقدامى.



وأوضحت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد الكلية، أن كلية طب الأسنان شهدت العديد من الإنجازات فى فترة وجيزةً ويرجع الفضل فى ذلك إلى نشاط واجتهاد فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب معًا، موجهة الطلاب الجدد بضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة التى تنظمها إدارة رعاية الشباب بالكلية .

