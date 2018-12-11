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أخبار البلد

مركز معلومات الوزراء يحذر من ادعاء تبعية تجمع شباب مصر له

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:42 م
مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
محمود مطاوع
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد عن ادعاء أحد الأفراد الذي يترأس أحد الكيانات المسماه "شباب مصر" وأن الكيان يتبع للمركز، وأن المذكور منتحل صفة مستشار بالمركز.

وأوضح المركز في بيانه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يؤكد على ‏أن هذا الشخص لا يمت للمركز بصلة, وكذلك هذا التجمع وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمركز، محذرًا من التعامل مع ‏أي شخص أو جهة تدعي زورًا انتمائها أو تبعيتها له والزج باسمه في أي نشاط.

كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر ومحاسبة كل من ‏يستخدم اسم المركز بغير وجه حق.‏
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