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محافظات

محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:17 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية دعم المحافظة لكافة المسابقات التي تستهدف البحث عن الموهوبين والمبدعين وتقديمهم بصورة تليق بهم للمجتمع للاستفادة منهم في بناء وتنمية الوطن، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تعمل على تفجير طاقات الإبداع في المجتمع وتحقق مبدأ المساواة بين أبنائه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إذاعة وسط الدلتا لتكريم الفائزين في مسابقة المبدع الصغير عام 2018 (مبدع صغير – فكر كبير)، والتي تم تنظيمها للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع جامعة طنطا وجامعة المنوفية تحت رعاية محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا وإشراف إذاعة وسط الدلتا ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض رجال الأعمال.

وتستمر فعاليات هذه المسابقة على مدار شهرين متتابعين لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمراحل التعليمية المختلفة وذوى الاحتياجات الخاصة وشارك في المسابقة ما يزيد عن 200 مشترك وفاز منهم 65 مشتركا.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم بصوت المبدع الصغير وليد سمير عبد اللطيف.

وقالت الإذاعية سحر الحبالى مدير عام الإذاعة إن المسابقة تبنتها اذاعة وسط الدلتا منذ عام 2017 لتسليط الضوء على المبدعين من الأطفال في مجالات مختلفة (إبتكارات علمية وفنون وآداب وتمثيل وغناء وإنشاد ديني ورسم وإلقاء) لإكتشاف الموهوبين في محافظات (الغربية – كفر الشيخ – المنوفية).

وأشارت إلى أن صدق الموهبة وتحدى الإرادة يؤدى إلى الوصول إلى الهدف وتحقيقه وصقل وتنمية مواهبهم، مؤكدة أن الإبداع هو الوصول إلى حل خلاق والإبتكار هو التطبيق الملائم لهذا الحل ما بين الموهبة والإبداع والإبتكار جاءت فكرة المبدع الصغير.

وفى نهاية كلمتها قدمت الشكر لمحافظ الغربية على الدعم المادي والمعنوي لهذه المسابقة كما قدمت الشكر إلى فريق إعداد وتنظيم المسابقة.

وتخلل الاحتفالية فقرات متنوعة من الغناء وإلقاء الشعر والإنشاد الديني والعزف الموسيقى.

وتقديرا من إذاعة وسط الدلتا لدعم محافظ الغربية لهذه المسابقة قامت مدير عام الإذاعة بإهداء المصحف الشريف لمحافظ الغربية.

كما قام محافظ الغربية بتوزيع الجوائز على 65 فائزا وتنوعت الجوائز ما بين المادية والعينية (كؤوس وميداليات ودروع وشهادات تقدير ومنح تعليمية) في جامعة طنطا والمنوفية.

كما أعرب محافظ الغربية سعادته الغامرة إبداعات وإبتكارات الأطفال من ذوى القدرات الخاصة وقدرتهم على تحقيق موهبتهم، وفى نهاية الاحتفالية أهدى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية درع المحافظة للإذاعية سحر الحبالى مدير عام إذاعة وسط الدلتا على الجهد المبذول خلال هذه المسابقة.

حضر الاحتفالية الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية والأستاذ نبيل طه رئيس الإدارة المركزية للإذاعة والتليفزيون بوسط الدلتا.
محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور
محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور
محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور
محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور
محافظ الغربية: دعم كافة مسابقات الموهوبين والمبدعين.. صور
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