ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة: فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق 100 مليون صحة حتى الآن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:34 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
أ ش أ
قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم فحص 16 مليونا و50 ألف مواطن منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف على الأمراض غير السارية في الأول شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضافت زايد ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم فحص 3 ملايين و781 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الـ11 للمرحلة الثانية من المبادرة، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تمامًا.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم فحص 231 ألفا و546 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم في محافظات المرحلة الأولى التسعة، مضيفا أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد 51 ألفا و164 طالبا، وأسيوط 42 ألفا و145 طالبا، والبحيرة 41 ألفا و861 طالبا، والقليوبية 35 ألفا و492 طالبا، والفيوم 27 ألفا و649 طالبا.

وأضاف مجاهد أن المسح بالمدارس بدأ الأول من ديسمبر الجاري وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل القادم، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي مليون و324 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 517 ألفا و843 مواطنًا، ثم المنوفية بـ473 ألفا و683 مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ383 ألفا و768 مواطنا، ثم بني سويف بـ341 ألف مواطن ثم الإسماعيلية بـ234 ألفا و29 مواطنا.

وأشار إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 165%، تليها محافظة البحر الأحمر بـ128%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسؤولي المبادرة يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على www.facebook.com/stophcv.eg، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا بدوري أبطال إفريقيا

شيفيلد الإنجليزي يهدد مفاوضات الأهلي مع ستيفن بروس

بعد ضبطها تمارس الرذيلة.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم

الثلاثاء الأسود.. طلاب فرنسا ينتفضون ضد تركيع الشرطة لزملائهم.. فيديو

bmw: نناقش مع البرلمان إدراج ترخيص السيارات الكهربائية بقانون المرور الجديد

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

التحقيق في اتهام محامية لـ 4 شباب باغتصابها خلف فندق بالهرم

إنستجرام يحدث ضجة بخاصيته الجديدة

ماذا يحتاج ليفربول صلاح للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

قناة الأهلى تزف بشرى لجمهوره

شاهد.. مهارات المهاجم المغربي المرشح للانضمام للأهلي

تفاصيل تدهور سوق العقارات في قطر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

فيديو

الإنتاج الحربي يتقدم بهدف على وادي دجلة في الشوط الأول.. فيديو
الإنتاج يتقدم بهدف في مرمى دجلة .. وعبد المنصف شاهد ماشفش حاجة .. فيديو
التنمية المحلية: تطبيق منظومة شاملة للقضاء على القمامة قريبا .. فيديو
بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة
شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟