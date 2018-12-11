ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ولى عهد دبى: نواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
شيرين عادل
ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء ، اجتماع المجلس، وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا المدرجة بقطاعات التعليم المهنى ، هيئة دبى للطيران المدنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

وغرد " حمدان آل مكتوم " عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر" التعليم التقنى والمهني يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمسيرتنا نحو المستقبل والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. 

وتابع " نريد إعداد أجيال قادرة على التنافس إقليميًا وعالميًا مع تبنينا لاقتصاد قائم على المعرفة ومواكبتنا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وكان قد اجتمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بقطاعات التعليم المهنى ، هيئة دبى للطيران المدنى وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا المدرجة بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات رونالدو المستفزة

إنستجرام يحدث ضجة بخاصيته الجديدة

ننشر جداول امتحانات جميع المراحل الدراسية بالجيزة.. صور

بعد رحيل محمود وحيد.. ظهير أيسر جديد فى مصر المقاصة

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

أوباما يتحدى ترامب ويوجه رسالة للشعب الأمريكي

الإنتاج يتقدم بهدف في مرمى دجلة .. وعبد المنصف شاهد ماشفش حاجة .. فيديو

رسالة عزاء من الملك سلمان وولي عهد السعودية إلى رئيس السودان

سيدة كفيفة تنبأت بأحداث 11 سبتمبر وتتوقع كوارث 2019

العقدة الإيطالية تطارد محمد صلاح قبل مواجهة نابولى بدورى أبطال أوروبا

ضبط عصابة سرقات الشقق فى النزهة

رئيس لجنة الحكام: هدف صلاح فى بورنموث تسلل والطلائع سليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

فيديو

الإنتاج الحربي يتقدم بهدف على وادي دجلة في الشوط الأول.. فيديو
الإنتاج يتقدم بهدف في مرمى دجلة .. وعبد المنصف شاهد ماشفش حاجة .. فيديو
التنمية المحلية: تطبيق منظومة شاملة للقضاء على القمامة قريبا .. فيديو
بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة
شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟