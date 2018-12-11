ولى عهد دبى: نواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء ، اجتماع المجلس، وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا المدرجة بقطاعات التعليم المهنى ، هيئة دبى للطيران المدنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.



وغرد " حمدان آل مكتوم " عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر" التعليم التقنى والمهني يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمسيرتنا نحو المستقبل والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.



وتابع " نريد إعداد أجيال قادرة على التنافس إقليميًا وعالميًا مع تبنينا لاقتصاد قائم على المعرفة ومواكبتنا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



وكان قد اجتمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بقطاعات التعليم المهنى ، هيئة دبى للطيران المدنى وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا المدرجة بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.