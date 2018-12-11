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رياضة

ريفالدو ينتقد تصرفات نجم برشلونة بعد التأخر عن تدريب الفريق الكتالوني

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتقد ريفالدو لاعب برشلونة السابق، الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، قائلا: "عليه تحسين تصرفاته وأن يركز على أن يصبح أكثر احترافية، حتى لو كان يرغب في مغادرة الفريق الكتالوني".

وقال البرازيلي ريفالدو، الذي لعب في برشلونة لخمس سنوات بدءا من 1997 ويعد من أكثر المهاجمين مهارة في جيله، إن موهبة ديمبلي لا يمكن التشكيك فيها.

وأضاف ريفالدو، الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002: "موقف عثمان ديمبلي في برشلونة يثير القلق، لأنه أظهر بالفعل قدرته على اللعب بشكل جيد جدا وإحراز أهداف وأن يكون عضوا مهما بالفريق".

وتابع: "إنه يحتاج فقط إلى التركيز على أن يكون أكثر احترافية، وأن يتوقف عن التأخير في الحضور للتدريبات".

وأردف: "هذه ليست العقلية المناسبة للاعب يحاول الرحيل عن برشلونة".

وأفادت تقارير في وسائل إعلام إسبانية بأن ديمبلي تأخر ساعتين عن مران يوم الأحد بعد فوز برشلونة على إسبانيول.
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