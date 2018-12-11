فى مؤتمر الأهرام: الطاقة الجديدة والمتجددة لعبت دورا بارزا في خفض الانبعاثات الضارة

ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة في يومه الثاني "الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر" عددا من المحاور المهمة ونماذج الاعتماد على التصنيع المحلي لمعدات الطاقة.



أدار الندوة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء بحضور كل من الدكتور محمد صادقى مستشار هندسى لصندوق الكويت للتنمية، والمهندس محمد النقيب العضو المتفرغ لشئون الانتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر.



من جهته، استعرض الدكتور محمد صادقي، مستشار هندسي بالصندوق الكويتي للتنمية، دور الصندوق فى دعم قطاع الكهرباء بمصر، مشيرا إلى أن الصندوق مؤسسة تنموية تهتم بالبنية التحتية، ولذلك ساهم بدور بارز في دعم البنية التحتية في قطاع الكهرباء بمصر.



وأضاف أن الصندوق حريص على تحقيق 3 مبادئ أساسية أولها تقديم الدعم المؤسسي، والتوجه لتحسين حياة للشعوب، وثالثا دعم التقنيات الحديثة، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يجب أن يعتمد عليه فى تقديم خدمات تقنية وحديثة وأشار إلي أن الصندوق شارك منذ عام 2002 حتي عام 2015 في دعم قطاع الكهرباء بمصر، وارتأت الحكومة المصرية بعد ذلك أن القطاع تشبع، وواصل الصندوق تقديم دعمه فى قطاعات أخري على رأسها قطاع النقل.



وقال المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون الإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المحطات، معظمها بنظام الدورة المركبة، وهي التى تعتمد على الغاز الطبيعي وبالتالي فهي صديقة للبيئة وأكد ان الطاقة الجديدة والمتجددة أسهمت وسوف تسهم فى تقليل الانبعاثات الضارة، وفى مصر هناك تنوع فى الطاقة مثل الشمس والرياح وغيرها.



وأشار إلى أنه يتم استخدام أساليب حديثة فى تقليل نسبة الانبعاثات، وتتراوح نسبة السيمل سايكل تتراوح ما بين 2إلي 3%، مشيرا إلي خطة ربط بين المحطات ووزارة البيئة أونلاين ، وسيتم الانتهاء خلال أسبوعين من ربط محطات مثل البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة علي السيستم الخاص بذلك.



وبخصوص المحطات القديمة التى فيها انبعاثات سيئة فإن هناك خطة للتطوير والتحديث حتي يتم التوصل الى معدلات آمنة وتتماشي مع النسب المعمول بها عالميا، موضحا أنه فى محطات الفحم فإن أخطر شيئ هو " الفاين ساند"، الذي يسبب التحجر الرئوي، لذا فإنه فى مصر نراعي اتباع المقاييس العالمية، وأن لا يكون هناك" فاين ساند" خارج من المحرقة ، ومن ثم نلتزم بالمواصفات الدولية، وارتفاع المداخن ل150 مترحتى يتم تقليل الانبعاثات وأوضح أنه يتم العمل على تكليف قيمة الصيانة عبر استخدام مزيد من الطاقة النظيفة على راسها الغاز الطبيعي، وتقليل استهلاك الوقود للكيلو وات ليصل فى 30/6/2018 إلي 206 جرام للكيلوولت.



وقال المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك أربعة محاور رئيسية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع ، يتمثل المحور الأول إصلاح البنية التشريعية عبر إصدار قانون الكهرباء، وقرارين من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأشار إلي أن المحور الثاني كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقة خلال مشاركته فى المؤتمر، والمحور الثالث كان فى تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس إدارات الشركات وانشاء لجان المراجعة، ويتلخص المور الرابع فى المسألة وتطبيق الشفافية والنزاهة، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور.



وشددت المهندسة تغريد العيوطي، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء ، على أن قطاع الكهرباء والطاقة كان لديها رؤية 2035 وهي رؤية سابقة لرؤية 2030 وتهتم بموضوع كفاءة الطاقة وأشارت إلي أنه كلما زادت التنافسية زادة كفاءة الطاقة، فشركة مثل سيمنس طبقت الطاقة فى محطاتها فى مصر، وحصلت على أفضل عائدة عبر الاهتمام بتحقيق نسبة أكبر من كفاءة الطاقة.



وأشارت إلى أن هناك خطة لكفاءة الطاقة فى مصر فى 2011، وأيضا هناك خطة ثانية2019/2022 ، وأبرز ملامحها يتمثل فى عمل لجنة توجيهية من جميع القطاعات فى الدولة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلي للطاقة وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء، لافتة إلي أن الخطوة تتضمن إجراءات مهمة وحملات توعية وبرامج تدريبية على مفهوم كفاءة الطاقة وأفضل السبل لتحقيقه.