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فن

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "شبهك اوي " باستديو رسالة بالمهندسين .

شبهك اوي من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء والتوزيع لباسم منير وهندسة صوتية أحمد جودة وديجيتال ميديا فاروق يحيي.

كما تعاقد مؤخرا هاني شاكر مع شركة فيكتوري لينك على توزيع الديجيتال للأغنية وعدد من الأغاني القادمة، وسيتم طرح الأغنية خلال الشهر الجاري.
هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور
هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور
هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور
هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور
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