محافظ الدقهلية لرئيس مدينة جمصة: استعدوا للصيف من الآن

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مع وفد الهيئة العربية للتصنيع بحث خلاله عددا من المشروعات الاستثمارية الجديدة بمدينة جمصة حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والمهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة.



وتم الاتفاق على إعداد تصورات لإقامة منطقة خدمات لسكان المدينة، وتضم عددا من المحلات والمطاعم مع إعادة تنسيق عدد من الحدائق في وسط المدينة وإنشاء بوابات جديدة للمدينة واستراحات على مداخلها.



وأكد محافظ الدقهلية، أن المدينة ستشهد رواجا كبيرا خلال السنوات القادمة خاصة بعد الإنتهاء من إقامة مدينة المنصورة الجديدة يتطلب إعادة تأهيل مدينة جمصة لتكون امتدادا للمنصورة الجديدة.



وشدد شاروبيم على ضرورة استعداد المدينة لاستقبال روادها في الصيف القادم ورفع كفاءة المرافق والطرق وتوفير مياه الشرب من الآن، وأكد على أهمية قيام رئيسة المدينة والجهاز التنفيذي بها للعمل على استكمال كافة المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا قبل بداية الصيف.