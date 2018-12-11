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أخبار البلد

غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:35 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أ ش أ
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور -في بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
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