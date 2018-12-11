رسالة عزاء من الملك سلمان وولي عهد السعودية إلى رئيس السودان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة تعزية ومواساة في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "الملك سلمان قال فى رسالته للرئيس البشير: "علمنا بنبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".



وقال ولي العهد: "بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى لهم الرحمة، وراجيًا للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

