ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رسالة عزاء من الملك سلمان وولي عهد السعودية إلى رئيس السودان

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
حسام رضوان
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة تعزية ومواساة في ضحايا تحطم طائرة في ولاية القضارف وما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "الملك سلمان قال فى رسالته للرئيس البشير: "علمنا بنبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ تحطم طائرة في ولاية القضارف، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى لهم الرحمة، وراجيًا للمصابين الشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".
loading...

ترشيحاتنا

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

بعد ضبطها تمارس الرذيلة.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم

تفاصيل تدهور سوق العقارات في قطر .. فيديو

مدبولي: 8 مليارات دولار حجم استثماراتنا في القارة الأفريقية

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية ومقتل 5 من طاقمها قبالة سواحل اليابان.. صور

طفلة تشنق نفسها بعد مناداتها: أنت قبيحة

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

شاهد.. مهارات المهاجم المغربي المرشح للانضمام للأهلي

محامية تتهم 4 شباب باغتصابها خلف فندق بالهرم: خدروني بفيشار وعصير

صدام مرتقب بين كبار الدوري واتحاد الكرة بعد قرار تونس

الثلاثاء الأسود.. طلاب فرنسا ينتفضون ضد تركيع الشرطة لزملائهم.. فيديو

السترات الصفراء تصل للمدارس والجامعات الفرنسية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

فيديو

الإنتاج الحربي يتقدم بهدف على وادي دجلة في الشوط الأول.. فيديو
الإنتاج يتقدم بهدف في مرمى دجلة .. وعبد المنصف شاهد ماشفش حاجة .. فيديو
التنمية المحلية: تطبيق منظومة شاملة للقضاء على القمامة قريبا .. فيديو
بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة
شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟