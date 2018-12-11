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أخبار البلد

منى عراقي: أنا هموت ادعوا لي بحسن الخواتيم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
أمل مجدى
نشرت قناة النهار تنويه عن حلقة اليوم عبر الصفحة الرسمية لقناتها بنشر صورة للإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج المهمة قائلة " أنا هموت أقسم بالله ، ادعوا لي بحسن الخواتيم ".

وأضافت" انتظرونا اليوم فى مهمة جديدة عن رسايل الموت .. وصلتنى رسالة منه".

يذكر أن برنامج المهمة يعرض يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع فى العاشرة مساءً على شاشة قناة النهار.
منى عراقي: أنا هموت ادعوا لي بحسن الخواتيم
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