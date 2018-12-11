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أخبار العالم

عسكري إسرائيلي لـ نتنياهو: لا تتباهى بالتطبيع مع دول عربية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
حذر نائب رئيس الأركان السابق، ، يائير جولان، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من المبالغة في الحديث عن توطيد العلاقات مع دول الخليج، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى أسس غير مستقرة نظرا لاختلاف القيم بين إسرائيل وبين هذه الدول، بحسب وسائل إعلام إٍسرائيلية.

وأشار جولان إلى اختلاف طبيعة الحكم بين إسرائيل والدول الخليجية، وهو ما يترتب عليه اختلاف القيم بين الجانبين، وذلك بعدما تباهى نتنياهو أمام عدد من السفراء بتطور العلاقات مع الدول العربية.

قام نتنياهو بزيارة إلى سلطنة عمان حيث التقى السلطان قابوس في بيت البركة، وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن زيارة قريبة لنتنياهو إلى البحرين، فيما نفت البحرين أي تنسيقات بشأن الزيارة الإسرائيلية المزعومة، وأكدت على محورية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن اتصالات لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، فيما نفى الجانب السوداني هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
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