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أخبار البلد

سفير مصر الجديد في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأفغاني

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:44 م
السفير هاني صلاح
السفير هاني صلاح سفير مصر فى كابول
أ ش أ
استقبل صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني السفير هاني صلاح سفير مصر فى كابول، حيث قدم له صورة من أوراق اعتماده، ونقل له تحيات وزير الخارجية سامح شكري.

وذكرت الخارجية فى بيان لها اليو أن السفير هانى صلاح أعرب خلال اللقاء عن رغبة مصر فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وطلب الوزير الأفغاني نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن شكر بلاده للدور المحوري الذى تمارسه البعثة الأزهرية لدى أفغانستان فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.

وتطرق اللقاء إلى الأحداث والفعاليات التى سيتم تنظيمها ما بين القاهرة وكابول فى إطار الاحتفالات بمرور 90 عامًا على توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين فى 30 مايو 1928 كما تم تناول جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة والتنمية في البلاد.
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