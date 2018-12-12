اليوم.. جامعة بنها تنظم مؤتمراً عن مخاطر الإدمان والمخدرات

ينظم قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها اليوم الأربعاء المؤتمر العلمى الأول تحت شعار "معاً ضد الإدمان" برعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة ايمان البيطار القائم بأعمال عميد الكلية.





وقالت الدكتورة نيرمين عدلي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية أن المؤتمر يستمر حتى غدا الخميس ويأتي تتويجا للمبادرة التي أطلقها القسم وطلاب الكلية لتنمية وعي شباب وفتيات الجامعة بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع حيث نظم مجموعات طلابية ندوات تثقيفية بجميع الكليات للتعرف على أسباب الإدمان وطرق الوقاية والعلاج.





وأشارت إلى أن المؤتمر تشارك فيه مجموعة كبيرة من اساتذة الاقسام العلمية بالكلية بالإضافة إلي متخصصين من كلية الحقوق لمناقشة التشريعات القانونية.



