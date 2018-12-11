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فن

وفاء صادق: لهذا السبب قررت العودة للسينما من خلال فيرس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
أحمد البهي
كشفت الفنانة وفاء صادق، عن دورها ضمن أحداث فيلم "فيرس"، والذى تعود به إلى السينما بعد سنوات من الغياب، منذ أن قدمت تجربتها الوحيدة "القبطان".

وقالت "صادق" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنها تظهر فى العمل كضيف شرف، حيث تجسد داخل الأحداث شخصية والدة البطل الذى تتطرأ عليه تغيرات بسبب أمر ما داخل الأحداث.

وتابعت "صادق" قائلة: "سبب موافقتى على الفيلم تعود الى اعتماده على الوجوه الجديدة وقد شدنى حماسهم وإيمانهم بما يقدمونه, فالعمل بمثابة تجربة شبابية جديدة خاصة وأن فكرته جديدة وغير معتادة تمزج بين الخيال والرعب".

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