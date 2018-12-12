طاقم تحكيم ياباني في افتتاح كأس العالم للأندية بالإمارات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تكليف طاقم تحكيم ياباني لمباراة العين الإماراتي، أمام فريق ويلنجتون النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2018.





وتنطلق غدا الأربعاء، منافسات مونديال الأندية، والمقرر إقامتها في إمارتي العين وأبوظبي خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة ستة أبطال قاريين من اتحادات "آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأوروبا"، بالإضافة إلى نادي العين بطل الدوري الإماراتي.



