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رياضة

طاقم تحكيم ياباني في افتتاح كأس العالم للأندية بالإمارات

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تكليف طاقم تحكيم ياباني لمباراة العين الإماراتي، أمام فريق ويلنجتون النيوزيلاندي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وتنطلق غدا الأربعاء، منافسات مونديال الأندية، والمقرر إقامتها في إمارتي العين وأبوظبي خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة ستة أبطال قاريين من اتحادات "آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأوروبا"، بالإضافة إلى نادي العين بطل الدوري الإماراتي.

ويتكون طاقم التحكيم من الياباني ساتو ريوجي "حكم الساحة"، ويعاونه مواطنيه ساجارا توري "الحكم المساعد الأول"، و"يامايوشي هيروشي" الحكم المساعد الثاني، بالإضافة إلى الإيطالي روكشي جيانلوكا "حكما رابعا"، ومواطنه دي ليبراتوري إلينيتو "حكما احتياطيا"، والكندي ليس ميزاروس مراقبا للمباراة.

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