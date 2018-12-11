أحمد كامل يتفوق على محمد منير على يوتيوب

يواصل المطرب الشاب أحمد كامل التفوق داخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها أغنيته الجديدة مبقتش أخاف.



وحققت الأغينة ما يزيد عن المليون و300 ألف مشاهدة، فى غضون 3 أيام فقط لتحتل المركز الـ 2 من أصل 50 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، ليكون بذلك قد تمكن من التفوق على أغنية " طاق الطاقية للفنان محمد منير التى تحتل المركز الـ 9.



وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج عمر زكي.

