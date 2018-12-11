علي السيد: أفريقيا لديها مقومات تؤهلها للصدارة الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما جاء إلى السلطة وهو يتبع سياسية مهمة للتعامل مع أفريقيا، مشيرا إلى أن السياسة الماضية خلال الـ 40 سنة الأخيرة كان بها نوع من التعالي، ولكن الرئيس السيسي غير هذا المفهوم إلى مفهوم الشراكة.



وأضاف «السيد» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر بوابة لأفريقيا واستقرارها من استقرار مصر، موضحا أن مصر تساعد وتدعم التنمية في الدول الإفريقية من أجل النهوض والمساواة.



وأشار إلى أن أفريقيا لديها كل المقومات التي تؤهلها أن تكون في الصدارة على المستوى الاقتصادي، مشددا على أنه لابد من التخلص داخل القارة الإفريقية من أجل النهوض والتنمية.

