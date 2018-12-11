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«بيبى» أكثر الفيديوهات حصدا لـ Dislike خلال 2018.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
محمد القاضي
عرضت فضائية "العربية"، فيديو يعرض أكثر الفيديوهات حصولا علي تفاعل "Dislike"، خلال عام 2018.

وأوضح الفيديو أن شركة يوتيوب نشرت علي منصتها فيديو يختصر أبرز مقاطع فيديو هذا العام وأصحابها، مشيرة إلي أنه خلال أيام من طرح الفيديو أصبح ثاني أكثر فيديو علي الموقع يحظي بعدم إعجاب أو ديسلايك.

وأوضح الفيديو أنه من بين 107 ملايين شاهدوا الفيديو، ضغط 8 ملايين منهم علي زر الديسلايك، وذكر أن الفيديو الحاصل علي المركز الأول لعلامة الديسلايك، كان لكليب أغنية "بيبي"، للفنان "جاستن بيبر".
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