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محافظات

الجمعة.. قطع المياه عن ٩ مناطق فى أبوالنمرس لمدة 24 ساعة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:12 م
قطع المياه
قطع المياه
محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة مما يضطرها إلى إيقاف العمل بالمحطة ولمدة 24 ساعة تبدأ السادسة مساء يوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن بعض المناطق وهى ( بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر ) وضعف عام بخطوط المياه بباقى أنحاء مركز ومدينة أبوالنمرس ،على أن يتم تسيير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لتلك المناطق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه تم تخصيص رقم طوارئ ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب ولتلقى الشكاوى فى هذا الشأن .
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