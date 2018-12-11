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خبير بترول يكشف أسباب وتأثير انسحاب قطر من منظمة أوبك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن تأثير قطر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للإنتاج لا تتعدى 3% وبالتالي ليس لها تأثير كبير في الانسحاب.

وأضاف «القليوبي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك أسبابا خفية قد لا تكون ظاهرة لوضع قطر في منظمة الأوبك لا يعلمها إلا علماء النفط والبترول وهو حتى لا تنخرط في اتجاه آخر.

وأوضح أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن خروج قطر من منظمة الأوبك ينخر الترابط العربي داخل المنظمة، لذلك قرار الدوحة بالخروج ليس في صالح العرب، مؤكدا أن قطر تحاول الآن رد الجميل لإيران بسبب المصالح المتبادلة والخدمات التى قدمتها طهران للدوحة مؤخرا.
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