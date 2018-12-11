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اقتصاد

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: عرضنا تجربتنا بكل إعزاز في منتدى إفريقيا 2018

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:16 م
وزير الكهرباء مع
وزير الكهرباء مع صدي البلد
محمد يحيي و علياء فوزي
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن مؤتمر إفريقيا 2018 ناجح وسبب لتجمع مؤسسات التمويل العالمية والقادة الإفريقية، فالحضور فاق كل التوقعات، موضحا أن وزارته عرضت تجربة مصر بكل اعتزاز وفخر خلال الـ4 سنوات الماضية، وما شهده القطاع من معاناة وتحديات لانقطاع التيار الكهربي.

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش ختام فاعليات منتدى إفريقيا 2018 المنعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تلك المعاناة ظهرت في إنتاج أو توزيع التيار الكهربي، مؤكدا أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة ومحددة المعالم لإنقاذ الموقف وتحسين مستويات الخدمة ورفع كفاءة المحطات.
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