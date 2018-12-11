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شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا عالقة بالسيارة.. وميركل تنتظرها في البرد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو لحظة تعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لموقف صعب أثناء خروجها من السيارة، خلال استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها.

وأوضحت فضائية "روسيا اليوم"، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، واجهت صعوبة في الخروج من السيارة عقب وصولها إلى برلين لإجراء المحادثات مع المستشارة الألمانية.

وأضافت، أن ماي لم تستطع الخروج من السيارة وعجز الحراس عن فتح قفل الباب الخلفي لسبب مجهول، في الوقت الذي كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خارج المبنى لاستقبالها واضطرت لمراقبة المحاولات اليائسة لإخراج رئيسة الوزراء البريطانية.
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