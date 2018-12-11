مدينة أوكرانية جديدة تستعد لإطلاق أول رحلاتها الجوية إلى مصر

أعلن المدير العام لمطار نيكولاييف الدولي فيودور بارنا، أن مدينة نيكولاييف الأوكرانية تستعد لإطلاق أول رحلة جوية من مطار المدينة متجهة إلى شرم الشيخ فى مصر يوم 26 ديسمبر الجاري.



وبحسب موقع "سيفودنيا" الروسى أكد بارنا أن بلاده تستعد بحماس شديد لإنطلاق أولى رحلاتها إلى المنتجعات المصرية .



وكشف بارنا، عن أن تذاكر الطيران لمصر انتهت بعد أيام من الإعلان عن الرحلة نظرًا للإقبال الشديد من قبل سكان مدينة نيكولاييف.



وكتبت إحدى الشركات السياحية فى مدينة نيكولاييف عبر حسابها على "الفيس بوك"، أن الرحلات إلى مصر ستستمر بشكل متواصل بدءًا من 26 ديسمبر وحتى نهاية شهر مايو.

