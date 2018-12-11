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برلمان

رئيس مصر الثورة: العالم أجمع يشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أسامة علي
قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن العالم أجمع يشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، موضحا أن مصر وحدها بالفعل هي التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتتحمل تكاليف القضاء عليه، مؤكدا أن مصر قادرة على دحره من أرض الوطن والقضاء على عناصره.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان أصدره منذ قليل، باللقاء الذي جمع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي أعربت عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها في وقت قياسي.

وأوضح أن مصر أصبحت دولة مؤسسات ارتفعت فيها رايات الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون، ووجه الدعوة لوسائل الإعلام العالمية لزيارة مصر، كما وجه الدعوة لجميع سياح العالم بالتوجه إلى مصر للاستمتاع بآثارها ومدنها السياحية العالمية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر.
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