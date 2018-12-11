ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد حقوق عين شمس: إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب ترويج المذكرات الخارجية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:23 م
الدكتور ناجي عبد
الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد حقوق عين شمس
عمرو ممدوح
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه تم إحالة 3 طلاب إلى التحقيق، بسبب الترويج للمذكرات الخارجية والدروس الخصوصية داخل الكلية.

وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن أي طالب يروج للملازم داخل الكلية، سيحال إلى التحقيق لأن هذه مخالفة، مشيرا إلى أن المكاتب والمراكز التعليمية التي تعمل في بيع المذكرات تدمر التعليم.

وطالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، شرطة المصنفات بالتحرك لاتخاذ إجراء ضد المكاتب التي تبيع المذكرات للطلاب، مشيرا إلى أن المذكرات تتسبب في تخريج جيل ضعيف دراسيا.

loading...

ترشيحاتنا

المستشارة الألمانية في مقهى شعبي.. شاهد

دولة جديدة تقترب من نقل سفارتها إلى القدس

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي وبطل إثيوبيا بدوري أبطال إفريقيا

الداخلية التونسية تكشف تفاصيل اغتيال مهندس طائرات حماس.. فيديو

إنجاز تاريخى.. المدير الفني لمنتخب مصر يترشح لجائزة الأفضل فى العالم

بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة

أيمن يونس يوجه رسالة إلى جماهير ومسئولي الزمالك

الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. فيديو وصور

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

محسن صلاح: سد ستيجلر جورج التنزاني الأضخم في تاريخ الشركة بعد السد العالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم فكرة.. حمدى استقال من وظيفة فى بنك فأصبح مديرا لمصنع ملابس.. صور

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

فيديو

مى حلمى تعلن خبرا سارا للجمهور.. وتوقعات بعودتها إلى محمد رشاد.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي .. دوري أبطال أوروبا 11-12-2018 .. بث مباشر
مينا عطا يكشف تفاصيل حياته بعد الزواج ويوجه رسالة لـ محمد شاهين.. فيديو
ضبط أطراف خصومات ثأرية بحوزتهم 10 أسلحة بأسيوط.. فيديو
خبير بترولي: مصر في أقل من عام ونصف ستمتلك 55% من الغاز الموجود في البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟