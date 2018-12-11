عميد حقوق عين شمس: إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب ترويج المذكرات الخارجية

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه تم إحالة 3 طلاب إلى التحقيق، بسبب الترويج للمذكرات الخارجية والدروس الخصوصية داخل الكلية.



وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن أي طالب يروج للملازم داخل الكلية، سيحال إلى التحقيق لأن هذه مخالفة، مشيرا إلى أن المكاتب والمراكز التعليمية التي تعمل في بيع المذكرات تدمر التعليم.



وطالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، شرطة المصنفات بالتحرك لاتخاذ إجراء ضد المكاتب التي تبيع المذكرات للطلاب، مشيرا إلى أن المذكرات تتسبب في تخريج جيل ضعيف دراسيا.



