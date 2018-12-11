تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل، الدعوى المقامة من خالد فؤاد المحامي للمطالبة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لجلسة 7 فبراير المقبل.
وأوضحت الدعوى أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة أعلنته.
وأوضحت الدعوى أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة أعلنته.