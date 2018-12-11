تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل، الدعوى المقامة من خالد فؤاد المحامي للمطالبة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لجلسة 7 فبراير المقبل.



وأوضحت الدعوى أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة أعلنته.