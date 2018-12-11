ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:30 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل، الدعوى المقامة من خالد فؤاد المحامي للمطالبة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وأوضحت الدعوى أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة أعلنته.
loading...

ترشيحاتنا

بعد رحيل محمود وحيد.. ظهير أيسر جديد فى مصر المقاصة

العقدة الإيطالية تطارد محمد صلاح قبل مواجهة نابولى بدورى أبطال أوروبا

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها بعد اختفائها.. فيديو

د. خالد رحومة يكتب: تعذر الاتصال بالخادم .. أفيقوا يرحمكم الله

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

الإنتاج الحربي يخطف الفوز من وادي دجلة ويقتحم المركز الرابع في الدوري.. فيديو

برلمانية لـ هالة زايد: الصحة مش سلام جمهوري ولا فياجرا نسائية

المقاصة يتمسك ببقاء أنطوى ويرفض عرضى الزمالك وبيراميدز

المستشارة الألمانية في مقهى شعبي.. شاهد

وزير الداخلية يستعرض مع نظيرته الأمريكية الأوضاع الأمنية دوليا وإقليميا.. فيديو وصور

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا عالقة بالسيارة.. وميركل تنتظرها في البرد

برلماني يحذر: البطاطس هتبقى بـ25 جنيه.. وعبد العال يرد: بلاش بلبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم فكرة.. حمدى استقال من وظيفة فى بنك فأصبح مديرا لمصنع ملابس.. صور

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

فيديو

مى حلمى تعلن خبرا سارا للجمهور.. وتوقعات بعودتها إلى محمد رشاد.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي .. دوري أبطال أوروبا 11-12-2018 .. بث مباشر
مينا عطا يكشف تفاصيل حياته بعد الزواج ويوجه رسالة لـ محمد شاهين.. فيديو
ضبط أطراف خصومات ثأرية بحوزتهم 10 أسلحة بأسيوط.. فيديو
خبير بترولي: مصر في أقل من عام ونصف ستمتلك 55% من الغاز الموجود في البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟