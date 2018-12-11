ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها بعد اختفائها.. فيديو

ردت الفنانة ياسمين صبري، على خبر اختفائها عن الساحة الفنية فى الفترة الماضية، قائلة إنها لم تختف عن الساحة ولكن كانت فى إجازة.



وأضافت، خلال لقائها فى برنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا سينما، أنها لم تتابع ما يحدث فى الفترة الأخيرة، ولكن علينا أن نعترف بالسوشيال ميديا ومدى تأثيرها.



وقامت ياسمين بطمأنة الجمهور عليها قائلة « أنا بخير » .

