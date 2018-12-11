الإيد الشقيانة.. الفلاح بين الإنتاج وإهمال المسئولين .. البرلمان يناقش تدهور محصول قصب السكر.. وزير الزراعة: نخشى سير الشركات على نهج الغزل والنسيج.. وزير التموين: حققنا اكتفاء ذاتيا بنسبة 75%

أبو ستيت: أنا مزارع قصب قبل أن أكون وزير زراعة

وزير التموين: استهلاك مصر من السكر وصل لـ 250 ألف طن شهريًا

لجنة الزراعة بالبرلمان: الفلاح هو الابن والدولة الأب









شهدت لجنة الزراعة والري، بالبرلمان، اليوم، اجتماعًا، بحضور وزيري الزراعة والتموين، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وعلي المصيلحي، على الترتيب، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع الزراعي، على رأسها أزمة محصول قصب السكر.في البداية، قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.وأوضح "أبو ستيت"، أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا، كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح.وأوضح، ان تكلفة انتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الى ٢٨٨٠٠ جنيه، الامر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا الى ان مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.وتابع: الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل الى ٦٠٠ جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب ٨٥ جنيها.وأضاف: "أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن".وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو عدم وجود كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالي وتسويقي، قائلا، دى مسئولية النواب، مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، صرح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الاقطان، لأكثر من ٣٠ اجتماعا، إلا أنه في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.وطالب أبوستيت بمحاسبة جمعية منتجى الاقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلهم عن انهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الاقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو ان فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.وقال إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وان الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة ان جميع الأطراف لتسويق الاقطان خذلتنا، وتعرض الفلاح لضغط التجار.وفي السياق ذاته، قال علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وصل لـ 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع إنتاج 2.2 مليون طن وهذا مؤشر إيجابي وفى حاجة لتحقيق مزيد من الإنتاج.وأعلن "المصيلحى" عن تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لأخر أسعار المستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلي للأسعار العالمية.كما أعلن وزير التموين عن تأييده لدراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار، وأهمية وجوده نظرا لتقلبات الأسعار خاصة فى بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر وما حدث فى نهاية 2016 خير دليل على ذلك.وأضاف المصيلحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل فى إنتاج السكر المنتج، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا يعنى أننا ملتزمون بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر والمستهلك له فروض الأسعار لصالحه.من جانبه، قال النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة ، إن مطالبات أعضاء اللجنة بشأن زيادة أسعار توريد المحاصيل، ليست بغرض الرفاهية، قائلا:" الفلاح هو الابن والدولة الأب، ورئيس الدولة أوصى بالفلاح المصرى، وزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر سيتم بناء على ضوابط معينة"، نافيا أن تكون الزيادة لصالح الشو الإعلامى ولكنها تأتى فى إطار الأمن الغذائي والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية.وأضاف الشعينى، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة حريصة على الموازنة العامة للدولة قبل مناقشة أى طلب إحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، منتقدا عدم حضور وزير المالية اجتماع اللجنة اليوم.وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن العدالة هى المبدأ الأساسى للجنة قبل المطالبة بزيادة أسعار توريد قصب السكر او زيادة أسعار توريد أيا من المحاصيل، وأنها ستكون بناء على التكلفة الفعلية من قبل منتجي القصب، متابعا: "كل عام يتم مناقشة هذا الأمر والبرلمان حريص على الموازنة العامة للدولة ونبدأها تعظيم سلام ولكن هناك قاعدة تتمثل فى الحفاظ الموازنة العامة للدولة و المستهلك والمزارع فى نفس الوقت ولابد أن نتقى الله فى بلدنا وندعم الفلاح مش هنغرف ونديله ولكن نشوف زرع بكام وليه هامش ربح كام، بما يرضى الله".بدورهم طالب نواب لجنة الزراعة، الحكومة، بزيادة أسعار المحاصيل، لمواجهة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.وقال عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، لابد من مراعاة رفع سعر محصول القمح، لافتا إلى أن المساحات التي زرعت العام الحالي قليلة، بسبب انخفاض سعره، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى استيراد كمية كبيرة من القمح.ومن جانبه طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، لتفعيل دوره، وكذلك دعم وزارة المالية للمركز بمبلغ ٥ ملايين جنيه.