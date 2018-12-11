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رياضة

صالح جمعة: محمد يوسف طالبني بالاستعداد مع بداية العام

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
ريهام بكير
أكد صالح جمعة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، أن محمد يوسف، المدير الفني للنادي الأهلي، طالبه بالاستعداد بشكل جيد ليصبح جاهزًا قبل يوم 1 يناير المُقبل.

وقال جمعة في حوار لبرنامج الأهلي الليلة المذاع على قناة الأهلي مع عمر ربيع ياسين، إن عماد متعب وعصام الحضري الأقرب له من لاعبي منتخب مصر الكبار، ويتحدثان معه بشكل مستمر.

وأضاف لاعب النادي الأهلي أنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الرغم من الغرامات التي فرضها عليه في وقت سابق.

واستطرد :"قبل توقيع الغرامة يجلس معي كابتن سيد عبد الحفيظ، ويناقش أسباب المشكلة قبل توقيع الغرامات، وعلى المستوى الشخصي أكن له تقديرا كبيرا".

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